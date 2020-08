Vrienden, verenigingen en partijen leggen rouwboeketten klaar voor begrafenis Ilse Uyttersprot Rutger Lievens

14 augustus 2020

09u59 4 Aalst De rouwboeketten voor de begrafenis van Ilse Uyttersprot liggen klaar in de kerk van Moorsel. Heel wat vrienden, verenigingen en politieke partijen lieten een bloemenkrans leggen.

De afscheidsplechtigheid van Ilse Uyttersprot start om 11 uur en zal live te volgen zijn, ook op HLN.be. De zitjes in de kerk zijn beperkt en je mag er alleen binnen op uitnodiging. Heel wat vrienden van Ilse, verenigingen en ook politieke partijen lieten wel al een bloemenkrans neerleggen in de kerk.

Onder meer de carnavalsgroep Lotjonslos liet bloemen afgeven. Ze schreven het volgende op Facebook: “Liever hadden we jou nog duizenden bloemen gegeven voor alle fijne momenten die nog zouden komen. Vandaag geven we jou een laatste bloem, een laatste groet, een laatste vaarwel. Rust zacht lieve Ilse, je hebt voor altijd een plekje in de harten van de Lotjonslossers.”