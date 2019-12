Vrachtwagenchauffeur die wekelijks langs Tereos rijdt: “Honderd ogen nodig daar op dat punt” Koen Baten

11 december 2019

19u35 10 Aalst Vrachtwagenchauffeur Toon Van Den Bossche heeft nachtmerries van de parking rond Tereos. Hij komt er meerdere keren per week om zijn vrachtwagen daar te laden en lossen, en weet hoe gevaarlijk het punt daar soms is, dat zei hij woensdagmiddag op Radio 1. “Ik heb al nachtmerries gehad ‘s nachts over de situatie daar", aldus Toon.

In het interview met de radiozender komt hij terug op het ongeval dat daar woensdagochtend gebeurde en geeft hij zijn eigen gevoelens bij de situatie daar. “Ik ken de plek zeer goed, en er lopen telkens heel veel kinderen", zegt hij. “Wij doen op dat moment onze job, maar willen liever ook niet in het centrum rijden met onze vrachtwagen. De situatie is daar zo gegroeid met de tijd, maar wij staan er niet voor te springen.”

Hij vraagt ook om een oplossing, bijvoorbeeld door te beslissen dat we er op bepaalde uren niet meer mogen langsrijden. “De fabriek verwacht soms dat wij daar ‘s middags pal in de spits onze wagen gaan lossen om te laten laden. Dat kan ook anders. De Dender ligt daar vlakbij, terwijl die via de Schelde tot in Antwerpen loopt. Waarom die niet gebruiken om de goederen, die niet tijdsgebonden zijn, zo te verschepen?", vraagt Toon zich af.