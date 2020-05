Vrachtwagen veroorzaakt zware schade aan personenauto bij manoeuvre, maar voelt niets Koen Baten

27 mei 2020

12u32 0 Aalst In de Gustaaf Papestraat in Aalst heeft een vrachtwagen woensdagochtend zware schade veroorzaakt aan een Mercedes na een manoeuvre. De hele flank van de wagen raakte zwaar beschadigd. De vrachtwagen merkte mogelijk niets van het ongeval en reed gewoon door. De aangereden wagen stond wel verkeerd geparkeerd op het moment van de feiten.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 9 uur. Een getuige hoorde vanuit haar kantoor heel wat lawaai van de vrachtwagen, maar merkte niet veel op. “Er komen hier dan ook heel veel luide vrachtwagens voorbij," zegt Frieda. Een half uur later merkte een van de collega’s op dat een voertuig zwaar beschadigd raakte. “De vrachtwagen zal in aanrijding gekomen zijn tijdens een manoeuvre met de wagen", klinkt het.

De bestuurder zelf voelde mogelijk niets, maar de Mercedes is wel zwaar beschadigd. Het glas is gesprongen en de volledige flank is ingedeukt. De politie was verwittigd en kwam pas een hele tijd later samen met de eigenaars ter plaatse. Het voertuig stond wel verkeerd geparkeerd. Het is niet de eerste keer dat ze in de straat een voertuig aanrijden. “Het zware verkeer heeft hier al eerder voor schade gezorgd aan verschillende wagens", klinkt het.