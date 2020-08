Vrachtwagen vat vuur op E40: uur lang aanschuiven richting kust Koen Baten

07 augustus 2020

12u00 18 Erembodegem Op de E40 in Erembodegem heeft een oplegger van een vrachtwagen vuur gevat. Mogelijk speelden de warme temperaturen een rol en kwam het tot zelfontbranding. Er was een grote rookpluim te zien. De brandweer had de brand snel onder controle, maar moest nog een hele tijd nablussen. Het incident veroorzaakt een lange file richting kust.

De brand ontstond rond 10.15 uur vanochtend. Een vrachtwagenchauffeur reed in de richting van de kust geladen met een oplegger. Plots merkte hij op dat er rook vanuit zijn lading kwam. Hij zette zijn tientonner langs de kant en merkte daarna de brand op. De brandweer werd verwittigd en verschillende korpsen kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Er was een hevige rookpluim te zien, die ook geurhinder veroorzaakte in de nabije omgeving van Erembodegem.

De cabine van de vrachtwagen kon nog losgetrokken worden van de oplegger waardoor deze geen schade opliep. De brandweerkorpsen moeten wel nog een hele tijd nablussen, maar hadden de brand snel onder controle. De oplegger liep schade op door de brand.

Door de brandende vrachtwagen waren er twee rijstroken afgesloten in de richting van Brussel. Het verkeer moet hierdoor een uur lang aanschuiven.