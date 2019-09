Vrachtwagen rijdt in op personenwagen aan rotonde Siesegemlaan Koen Baten

20 september 2019

12u43 0 Aalst Op de Gentse Steenweg in Aalst is een vrachtwagen deze ochtend ingereden op een personenwagen. Het ongeval gebeurde rond 9.45 uur vanochtend. Drie inzittenden raakten lichtgewond.

Vermoedelijk merkte de vrachtwagenchauffeur te laat zijn voorligger op en kwam het tot een aanrijding tussen beide partijen. Zowel de vrachtwagen als de personenwagen vertoonden aanzienlijke schade door het ongeval. In de personenwagen raakten drie inzittenden lichtgewond. Een rijstrook was een tijdlang afgesloten wat voor lichte verkeershinder zorgde in de richting van het centrum van Aalst.