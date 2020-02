Vrachtwagen en personenauto botsen Koen Baten

28 februari 2020

15u46 0 Aalst Op de De Gheeststraat in Aalst gebeurde tijdens de middag een vreemde aanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen. Beide voertuigen reden in dezelfde richting, maar kwamen op een nog onbekende manier in aanrijding met elkaar.

De vrachtwagen reed rond 12.30 uur in de richting van Erembodegem toen een personenwagen tussen de twee containers door in aanrijding met hem kwam. Wat de omstandigheden van het ongeval zijn is niet duidelijk. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De personenwagen vertoonde wel aanzienlijke schade. Het voertuig kon niet meer rijden.

Door het ongeval ontstond er wel lichte verkeershinder in de richting van de Parklaan.