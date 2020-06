Vossenjong gevonden in sloot aan Ballonvijver: “Het zat vol vliegen en had etterende oogjes, maar nu gaat het goed” Rutger Lievens

26 juni 2020

15u01 6 Aalst Het gaat goed met het vossenjong dat een tijdje geleden gevonden werd in een sloot aan de Ballonvijver in Aalst. Het diertje wordt opgevangen in VOC Merelbeke en stelt het wel.

De beheerder van het stadspark van Aalst, Bart Backaert, vond het jonge dier in een sloot nabij de kleine Ballonvijver. “Vol vliegen en met dikke etterende oogjes”, zegt Sabrina Courteaux van de stad Aalst. “We hebben het vosje in een doos gezet en naar het VOC Merelbeke gevoerd.”

Daar werd het goed verzorgd en het gaat goed met het jong. Nick De Meulemeester van het VOC hoopt dat het op termijn weer de natuur in kan. “Het is bij ons binnengekomen toen het een drietal weken oud was en ongeveer zo groot was als een hand. Het komt erop aan om het diertje mensenschuw te houden en te leren hoe het voor zichzelf kan zorgen. Er is onlangs nog een ander vossenjong binnengebracht. Dat zat vast in een zwembadfilter in Gentbrugge. Het is de bedoeling dat we de jonge dieren eens in contact brengen met mekaar”, zegt Nick.



Hoe het vosje in de sloot is terechtgekomen, is een raadsel. “In deze tijd van het jaar zien we dat wel vaker. Mensen zetten vossenklemmen uit, moedervos wordt gedood, en de jongen gaan op wandel. Soms wordt er dan eentje gevonden”, zegt Nick.

Het VOC in Merelbeke vangt wel meer dieren op uit Aalst. “In totaal vangen we 8.000 dieren op per jaar, onder meer uit Aalst. Het gaat om 175 soorten. In mei werden maar liefst 1.500 dieren binnengebracht. Voor de huisvesting en verzorging van de dieren hebben we dringend meer financiële steun nodig en we hebben ook naar het stadsbestuur van Aalst een brief gestuurd waarin we om hulp vragen. In andere steden gebeurt het al dat de stad 12 euro betaalt per dier dat er wordt opgevangen. Het zou het VOC kunnen redden”, zeg Nick.