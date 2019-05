Voortaan verboden te roken aan de ingang van het OLV-ziekenhuis Rutger Lievens

31 mei 2019

15u55 22 Aalst De inkom van het OLV-ziekenhuis van Aalst is voortaan rookvrij. Rokers mogen niet meer aan de hoofdingang hun sigaret oproken. Er komt een rookgedoogzone wat verderop.

“Bellen blazen in plaats van rook: dat is vandaag onze symbolische actie aan de inkomhal in Aalst”, zegt het OLV-ziekenhuis. “Het OLV ondertekende mee het charter ‘Generatie Rookvrij’ en wil uiteindelijk evolueren naar een rookvrij ziekenhuis. De zone rechtstreeks voor de hoofdingang is daarom vanaf vandaag rookvrij. De tijdelijke ‘rookgedoogzone’ bevindt zich nu iets verder van de ingang.”