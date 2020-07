Voorstellingen van KOER verhuizen naar binnenkoer van de Pupillen Frank Eeckhout

28 juli 2020

15u13 0 Aalst Naar aanleiding van de nieuwe federale veiligheidsmaatregelen heeft de stad beslist om de voorstellingen van KOER, die donderdag 30 juli starten, op de binnenkoer van de Pupillen te laten plaatsvinden.

Ondanks een verstrenging van de coronamaatregelen blijven de inwoners van Aalst niet op hun cultuurhonger zitten. Bezoekers moeten wel enkele strenge veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De veiligheidsmaatregelen bestaan samen uit toegangscontrole met respect voor de social distance en gebruik van ontsmettende handgel. Er worden enkel zitplaatsen worden en er zijn geen eet- en drankengelegenheden. Het dragen van een mondmasker is verplicht en alles wordt georganiseerd in bubbels van vijf personen. “Wij zijn er ons als stad steeds van bewust dat tijdige en afdoende maatregelen bijdragen tot het algemeen welzijn van de bevolking van onze stad en zijn bezoekers. Daaronder hoort ook het creëren van mogelijkheden tot een gezonde ontspanning. KOER biedt jong en oud de gelegenheid tijdens deze zomerperiode met volle goesting op een verantwoorde manier, met respect voor de coronaveiligheid van alle deelnemers, te kunnen genieten van een gevarieerd programma die de geesten ontspant", zeggen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen van Cultuur Jean-Jacues De Gucht (Open Vld). Tickets bestellen kan nog steeds via https://koerentoer.aalst.be.