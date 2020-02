Vooroptocht Aalsterse Gilles door de straten: carnaval komt dichterbij! Rutger Lievens

02 februari 2020

10u16 0 Aalst In Aalst ging zaterdag de vooroptocht van de Aalsterse Gilles, naar goede jaarlijkse gewoonte, door de straten van Aalst. De laatste rechte lijn naar carnaval is nu ingezet!

Trompetgeschal, tromgeroffel en gestamp van klompen door de straten van Aalst tijdens de vooroptocht van de Gilles. De dansjes en muziek van de Aalsterse Gilles bezorgen de toeschouwers carnavalskriebels. Voor de gelegenheid zetten ze een gekke hoed op, nog niet hun typische Gilles-hoed met struisvogelpluimen dus. Het is een jaarlijkse generale repetitie van de Gilles, die hun dansjes oefenen voor het grote feest: Aalst carnaval. Voor carnavalisten is dit hét signaal dat ze moeten doorwerken aan hun carnavalswagen, want het feest komt dichterbij!