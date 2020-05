Voormalig werknemer stellingbedrijf voor rechter wegens stelen materiaal: “300.000 euro door verloren” Nele Dooms

25 mei 2020

16u40 3 Aalst Andy V. (48), een gewezen werknemer van een stellingenbedrijf uit Aalst, stond maandag voor de Dendermondse rechter voor diefstal en gesjoemel met materiaal van zijn baas. Volgens die laatste heeft het bedrijf daardoor liefst 300.000 euro verloren. V. ontkent in alle toonaarden.

Stellingmateriaal van zijn werkgever wegnemen en dat verkopen via Kapaza en materiaal bij klanten leveren en het geld in eigen zak steken in plaats van het aan zijn baas over te maken. Dat zijn kort samengevat de feiten waarvoor Andy V. zich bij de Dendermondse rechter moet verantwoorden. Die feiten dateren ondertussen van 2015.

Meester Anthony Mallego, advocaat van het bouw- en stellingbedrijf uit Aalst, deed de zaak voor de rechtbank uit de doeken. “V. heeft op grote schaal gesjoemeld met het steigermateriaal van de firma”, zei hij. “Hij liet, zonder dat zijn baas het wist, stellingmateriaal leveren bij klanten en hij liet zich daar cash voor betalen. Al die centen verdwenen gewoon in zijn eigen zak. We vermoeden dat dit klein begon, maar op steeds grotere proporties begon aan te nemen. Op basis van tellingen van de stock, zijn we ervan overtuigd dat de werkgever voor bijna 300.000 euro bestolen is. V. verhuurde ook op eigen houtje stellingen van zijn werkgever, in het zwart en onder de prijs van zijn eigen firma. Ook dat geld belandde in zijn zak.”

Op tweedehandssite

V. bood ook stellingmateriaal aan via de tweedehandswebsite Kapaza. Dat bleek uit onderzoek dat het parket van Dendermonde voerde. Dat de firma effectief 300.000 euro verloren zag gaan, is volgens het parket wel niet zeker. Die houdt alleen rekening met de oppervlakte aan stellingen die via Kapaza verkocht werden.

Andy V. blijft al zijn betrokkenheid ontkennen. “De baas zocht alleen maar een reden om mij te ontslaan, omdat ik de duurste werknemer was. Een diefstal in mijn schoenen schuiven, leek voor hem allicht de makkelijkste oplossing om me af te kunnen danken”, zei hij. “Dit hele proces is een regelrechte nachtmerrie en ik heb er niets mee te maken. Zwart geld dat ik in handen kreeg voor het verhuren van stellingen, heb ik altijd afgegeven.”

De firma zelf noemt het aanhoudend ontkennen van V. dan weer “enorm frustrerend”. De rechter velt vonnis op 22 juni.