Voormalig kandidaat prins carnaval riskeert opnieuw jaar cel voor zoveelste verkeersovertreding Koen Baten

05 maart 2020

12u50 0 Aalst Gustaaf S. bekend in heel Aalst omdat hij in 2010 nog kandidaat was om prins carnaval te worden moest vanochtend opnieuw verschijnen voor de politierechtbank in Aalst. De man heeft al 59 veroordelingen opgelopen, waarvan al minstens negen keer sturen tijdens een rijverbod.

Ook vandaag stond S. opnieuw terecht voor het sturen spijts verval met zijn wagen. Alsof dat nog niet voldoende was werd hij ook betrapt met de gsm in de hand en had hij ook zijn proeven nog niet opnieuw afgelegd. De Aalstenaar zelf was niet aanwezig, maar liet zich wel bijstaan door zijn advocaat. “Ik kan hier niet veel meer op zeggen. Mijn cliënt weet dat hij fout was en dat hij niet mocht rijden", klinkt het. “Hij was maar voor een heel korte afstand achter het stuur gekropen omdat hij moest gaan tanken. Hij had thuis toen geen eenvoudige situatie met zijn dochter die moest bevallen en zijn vrouw die een ernstige aandoening heeft", klinkt het.

Gustaaf S. is echter geen onbesproken blad. Bij zijn 59 veroordelingen horen ook correctionele veroordelingen. Zo werd hij op 3 december 2019 nog veroordeeld voor zes jaar gevangenisstraf in een aandeel bij een drugszaak. Er kon toen maar liefst 5 ton cocaïne het land binnengesmokkeld worden.

Zijn advocaat vroeg voor deze feiten een milde straf, maar het openbaar ministerie ging hier duidelijk niet in mee. Zij vroegen een gevangenisstraf van een jaar, een fikse geldboete en nog maar eens zijn examens en een levenslang rijverbod. De rechtbank doet uitspraak op 19 maart in deze zaak.