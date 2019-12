Voormalig kandidaat-prins carnaval moet zes jaar in cel voor betrokkenheid bij invoer vijf ton cocaïne Nele Dooms

03 december 2019

12u24 50 Aalst In 2010 was hij nog kandidaat-prins carnaval in Aalst, nu vliegt Gustaaf S. uit Nieuwerkerken zes jaar de gevangenis in. Hoewel hij zelf in alle toonaarden bleef ontkennen, verklaart de Dendermondse rechtbank hem schuldig aan betrokkenheid bij een internationale drugstrafiek. Liefst vijf ton cocaïne werd in 2018, verspreid over vier ladingen, vanuit Brazilië in containers ons land binnen gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen boomstammen en stenen.

Gustaaf S. zit al een tijd in de cel en werd dinsdag dan ook geboeid de rechtszaal binnen geleid. Daar kreeg hij te horen dat de rechter hem schuldig acht aan medewerking aan een internationale drugstrafiek en daarvoor zes jaar in de gevangenis vliegt. De man kreeg er ook nog een boete van 8.000 euro bovenop. Zijn vriendin werd voor haar rol in dit dossier veroordeeld tot twee jaar celstraf met uitstel en een boete van 8.000 euro, waarvan een deel voorwaardelijk.

Actieve medewerking

Eerder tijdens het proces was er volgens de openbaar aanklager al geen geen twijfel over de rol van S. in de drugstrafiek. Voor procureur Ann Soenens stond de schuld vast: “Gustaaf S. verleende zijn actieve medewerking aan de grootschalige invoer van cocaïne. Hij werkte zo goed mee met een erg professionele organisatie en beschermde die ook, zodat die liefst vijf ton cocaïne het land kon binnensmokkelen”, klonk het. “Het leveradres was het erf van S. Hij moet niet beweren dat hij van niets wist.”

Hij werkte zo goed mee met een erg professionele organisatie en beschermde die ook, zodat die liefst vijf ton cocaïne het land kon binnensmokkelen Procureur Ann Soenens

De cocaïne waarvan sprake kwam vanuit Brazilië, verstopt tussen boomstammen en stenen, de haven van Antwerpen binnen. Van daaruit werden de kilo’s drugs naar een loods in Aalst gevoerd. Om bewijzen over de drugstrafiek te verzamelen werden onder andere observaties gedaan en gsm’s uitgelezen. S. hield er chatgesprekken met mensen onder de schuilnamen als ‘Latino’ en ‘Poutin’ op na. De loods in Aalst verhuurde hij aan een Albanees. Daar werd ook nog eens een cannabisplantage met 520 planten ontdekt, waarvoor elektriciteit gestolen werd. Ook hiervoor werd S. veroordeeld.

Informant bij politie

Met de cocaïnesmokkel ging grof geld gemoeid. “Als alleen al een douanier liefst 250.000 euro betaald werd om vrije doorgang te verlenen, is het rekensommetje duidelijk”, schetste de openbaar aanklager. “Dat alleen al is richtinggevend voor de grote sommen die met dergelijke zaken gemoeid gaan. De invoer van bijna vijf ton cocaïne staat gelijk met zo’n zeven miljoen dosissen om te verhandelen. Dat levert een bedrag van maar liefst 359 miljoen euro op.”

Op het moment van de inval bij mij thuis, zat ik met de kleinkinderen pannenkoeken te eten. Zou iemand in hemelsnaam zo op zijn gemak thuis zitten als hij weet dat er tonnen drugs voor zijn deur staan? Ik ben er gewoon ingeluisd Beklaagde Gustaaf S.

S. zelf is zijn onschuld altijd blijven volhouden. Hij wierp op dat hij slachtoffer was van “politionele spelletjes”. “Op het moment van de inval bij mij thuis, waarbij de container drugs ontdekt werd, zat ik met de kleinkinderen pannenkoeken te eten”, klonk het. “Zou iemand in hemelsnaam zo op zijn gemak thuis zitten als hij weet dat er tonnen drugs voor zijn deur staan? Ik ben er gewoon ingeluisd. Ik was informant van de gerechtelijke politie, maar ben geslachtofferd.”

Dossier stinkt

Ook de advocaten van de verdediging, An Govers en Geert Schouppe, benadrukten tijdens het proces dat “het dossier stinkt langs alle kanten”. “Er kloppen allerlei zaken niet, zoals bijvoorbeeld een container drugs die geobserveerd werd en toch ineens een paar uur zoek geraakt”, klinkt het. “Er is ook niet voldoende onderzoek gedaan.” Volgens het openbaar ministerie waren er wel voldoende bewijzen en speelde S. een belangrijke rol binnen de organisatie. Het is die stelling die ook de rechtbank nu volgt.

Gustaaf S. is geen onbekende in Aalst. In 2009 kondigde hij aan kandidaat-prins carnaval te zijn voor de prinsenverkiezing van 2010 en startte hij zijn verkiezingscampagne. Na de zomer van 2009 raakte echter bekend dat Gustaaf S. niet over een blanco uittreksel van het strafregister beschikte, ook al omwille van drugsgerelateerde feiten uit het verleden. Het stadsbestuur besliste toen om hem niet te laten deelnemen aan de prinsenverkiezing.