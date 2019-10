Voor tweede dag op rij houdt politie klopjacht op inbrekers Koen Baten

23 oktober 2019

22u07 98 Aalst De Aalsterse politie heeft voor de tweede avond op rij een klopjacht gehouden op inbrekers. Dit keer werden twee verdachte mannen gespot op een dak in de Ouden Dendermondse Steenweg in Herdersem. De helikopter en verschillende politieploegen werden opnieuw ingezet om de personen op te sporen. Ook gisteren werd er al een klopjacht gehouden ter hoogte van Hof Somergem.

Het was rond 20.30 uur deze avond dat de politie massaal naar Herdersem afzakte en de politiehelikopter ook die richting werd uitgestuurd. Ook een hondenteam kwam ter plaatse. De politie zocht in de velden met zaklampen. Er werd ook gezocht in de tuinen in de omgeving van de Ouden Dendermondse Steenweg. Meer dan een uur lang werd er gezocht naar mogelijke personen.

Op dit moment is het niet duidelijk of er al iemand werd aangetroffen. Het is al de tweede dag op rij dat de politie een klopjacht houdt op verdachte personen. Of het hier om dezelfde personen gaat is onduidelijk.