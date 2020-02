Voor rechter wegens diefstal Japanse sierkippen, maar hobbykweker wordt volledig vrijgesproken Nele Dooms

18 februari 2020

14u05 2 Aalst De opmerkelijke rechtszaak rond de vermeende diefstal van acht Japanse sierkippen voor de Dendermondse rechtbank heeft tot een vrijspraak geleid. Zelf ontkende beklaagde Jonathan T. uit Waasmunster altijd dat hij ook maar één kip van zijn rivaal, een andere sierkweker uit Aalst, gestolen had. En dat oordeelt nu ook de rechter.

Yamato’s, daar draaide het hele proces om. Het zijn bijzondere Japanse sierkippen. “Lelijke beesten”, volgens meester Naessens, advocaat van beklaagde Jonathan T. Kenmerken zijn een gerimpelde huid en harde veren met veel kale plekken, zodat de rode huid zichtbaar is. Maar de kippen blijken in het wereldje van sierkwekers wel gegeerd. Het zijn prijsbeesten op expo’s van pluimvee in binnen- en buitenland.

En die prijsbeesten waren ook een proces voor de Dendermondse rechtbank waard. Een sierkweker uit Aalst, die verschillende Yamato’s in grote kooien in zijn tuin heeft, beschuldigde T. ervan dat die acht van zijn waardevolle kippen gestolen had en eiste daarvoor een schadevergoeding van bijna 13.000 euro. Het motief voor de diefstal legde de burgerlijke partij bij de “obsessie van T. om raszuivere Yamato’s in zijn bezit te hebben”. “Hij dreigde zelfs eens om zigeuners op me af te sturen als ik geen kweekkippen ter beschikking wilde stellen”, beweerde hij.

Bewakingscamera’s

Als bewijsmateriaal kwam de Aalsterse sierkweker aandraven met beelden van bewakingscamera’s aan zijn kippenhokken. T. bleef er echter altijd bij dat hij geen diefstal had gepleegd en dat hij ook niet te zien was op de bewuste camerabeelden. “Je ziet iemand naar die kooien lopen, ja. Maar dat ben ik niet”, klonk het. “En op de beelden is zelfs niet te zien dat er kippen weggenomen worden.” De man werd in zijn stelling gevolgd door de rechter en kreeg de vrijspraak over de hele lijn. De schadevergoeding die de Aalsterse kweker vorderde, werd bijgevolg ook verworpen.