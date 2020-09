Voor het eerst weer pers en publiek toegelaten op gemeenteraad: “10 plaatsen en je moet reserveren” Rutger Lievens

25 september 2020

16u40 1 Aalst De Aalsterse gemeenteraad van 29 september zal voor het eerst sinds de komst van corona plaatsvinden in het bijzijn van pers en publiek.

Voor de pers zijn er vier zitjes gereserveerd, per organisatie is er 1 beschikbaar. Ook het publiek kan een zitje reserveren in het belfort. Er zijn 10 plaatsen voorzien voor toeschouwers. Registreren kan via deze link. De gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het belfort om 19 uur. De volledige zitting is te volgen via livestream.