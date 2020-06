Voor het eerst een rugbyclub in Aalst: “Wat in Dendermonde kan, kunnen wij ook” Rutger Lievens

04 juni 2020

18u29 0 Aalst Dendermonde heeft al jaren een florerende rugbyclub en dus is het hoog tijd dat Aalst de eeuwenoude rivaal ook op dat gebied probeert te overtreffen. Maxim Pauwels, Peter Marquebreuck en Eline Claes, alle drie gebeten door de rugbymicrobe, zijn de oprichters van Rugbyclub Aalst. “We geloven keihard in deze stad”, zeggen ze.

Wie al eens in Dendermonde komt, kent het enthousiasme dat daar bestaat voor de rugbysport. Ook in Gent is er een populaire club, maar niet in de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen. “Ik denk dat we allemaal al een tijdje de ambitie hadden om een rugbyclub op te starten in Aalst”, zegt Maxim. “We merkten dat er in Oost-Vlaanderen een leemte is die moet opgevuld worden. Je hebt Gent, Dendermonde en Pajot, maar niks in Aalst. We zijn alle drie van Aalst en de stad heeft voor ons een speciale betekenis en sfeer. En je hebt de rivaliteit met Dendermonde, dus het moest ooit eens gebeuren”, vult Eline Claes aan.

Rugby is respect

Al in januari is Rugbyclub Aalst opgericht, maar toen kwam het coronavirus. Ondertussen mogen we allemaal weer wat meer uit ons kot komen en zijn trainingen in open lucht toegelaten. Er is steun van de stad Aalst en SportAG. De rugbyclub kan terreinen op het Beukenhof en Osbroek reserveren voor de rugbytrainingen.

De drie oprichters zijn gebeten door de rugbymicrobe. “Ik kom van de rugbyclub van Gent. Ik ben er trainer geweest en twee seizoenen lang voorzitter”, zegt Eline. Ook Maxim heeft ervaring. “Ik heb twaalf jaar geleden de rugbyploeg van het Sint-Jozefscollege opstart en als student ben ik het blijven spelen.” Peter is dan weer een leek, al houdt hij wel van het spelletje. “Ik ben eerder een passieve rugbykijker. Maar ik wil het doodgraag spelen. Er hangt veel sfeer rond. Het respect is belangrijk in rugby. Ik weet ook niet goed wat ik mag verwachten, maar ik kijk er echt naar uit”, zegt hij.

Zonder contact

“We hebben sportieve ambities, maar ook het inclusief rugbyspelen is een pijler en op langere termijn willen we sociale projecten opstarten”, zegt het drietal. “In eerste instantie willen we mensen overtuigen om eens te komen proberen. Binnen de vijf jaar willen we van de regionale competitie opklimmen naar de nationale. Liefst met een vrouwen- en mannenploeg. En het liefst willen we ook een Mixar-team opstarten, met een mix tussen spelers met en zonder beperking dus. We willen met een Aalsterse Mixar-ploeg naar het tornooi van Cork in Ierland, volgend jaar. Voorts dromen we natuurlijk ook van een jeugdwerking”, zeggen ze.

Er zal getraind worden op het terrein van Beukenhof en in juli gaan ze naar sportcomplex Osbroek. “We mogen door het coronavirus nog niet in contact gaan. Dat zit er nog niet direct in. We hopen wel dat er meer mogelijkheden zullen zijn als in augustus de competitie start. We zijn nog eens aan het bekijken of we geen tackles kunnen oefenen op ‘tackle bags’, als we die telkens goed ontsmetten. Er zijn veel spelsituaties die je kan simuleren”, zegt Eline. Een ideale situatie dus voor wie een beetje wil wennen en het spelletje wil ontdekken.

De eerste initiatietraining op woensdag 10 juni is al zo goed als volzet. Daarom zal er op vrijdag 12 juni een extra initiatie worden gegeven, eveneens op Sportveld Beukenhof van 20 tot 22 uur. Als je volgende week toch al aanwezig wil zijn op de gratis initiaties, schrijf je dan snel in door een mail te sturen naar bestuur@rcaalst.be. Meer info op de Facebookpagina van Rugbyclub Aalst.