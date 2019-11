Voor 145 euro ben je VIP tijdens carnaval: dit jaar krijgen VIP’s plaatsje op de tribune op de Grote Markt Rutger Lievens

28 november 2019

13u34 0 Aalst Wil je Aalst carnaval op een unieke manier beleven? De stad Aalst heeft opnieuw een VIP-arrangement klaar liggen voor de drie zotte dagen. Voor het eerst is ook een plek op de VIP-tribunes op de Grote Markt inbegrepen in de prijs.

“Op 23 februari barst Aalst Carnaval, het ultieme volksfeest, weer los. Een uniek spektakel dat niet alleen de Aalstenaars zelf, maar ook duizenden toeristen uitbundig vieren. Wil je je op een unieke manier onderdompelen in het feestgedruis? Dan kan je ook dit jaar weer genieten van het unieke carnavalsarrangement van Visit Aalst. Bovendien is daarbij voor de eerste keer ooit een plaatsje op de VIP-tribunes op de Grote Markt inbegrepen. Een beter uitzicht op de carnavalsstoet is er niet”, zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA).

Unieke blik achter de schermen

Logeren doe je in één van de zeven deelnemende logies nabij het feestparcours. “Zij verwelkomen je hartelijk met een uitgebreid ontvangstpakket. Naast je verblijf, ontbijt, lunch en aperitief, geniet je van een unieke kijk achter de schermen van Aalst Carnaval: Je bent onder deskundige begeleiding van een gids getuige van de afwerking van de praalwagens in de carnavalswerkhallen, komt volledig in de feeststemming tijdens een bezoekje aan de vorming van de zondagsstoet en kan burgemeester Christoph D’Haese en prins carnaval het hemd van het lijf vragen tijdens een exclusieve ‘Meet & Greet’”, zegt de schepen van Toerisme.

Het allermooiste uitzicht op de stoet

Als kers op de taart beleef je de zondagsstoet vanop een absolute toplocatie: de eerste verdieping van een van de mooiste panden op de Grote Markt. Je geniet van een heerlijke lunch met zicht op de voorbijtrekkende praalwagens. “Dit jaar bieden we je in het pakket bovendien voor het eerst ook een zitje op de VIP-tribunes op de Grote Markt aan. Zo heb je het allerbeste uitzicht en kan je je tussendoor even opwarmen in het restaurant Ellis Gourmet Burger”, aldus Mia De Brouwer (N-VA).

Praktisch

Je kan een arrangement boeken vanaf 289 euro voor 2 personen, afhankelijk van aankomstdatum en gekozen verblijf. De tribunezitjes worden niet apart verkocht. Je kan kiezen uit twee aankomstdata: zaterdag 22 of zondag 23 februari.

Zin gekregen om Aalst Carnaval op een exclusieve manier te beleven? De beschikbare plaatsen zijn beperkt, dus boek snel! Je vindt alle info op www.visit-aalst.be.