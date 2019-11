VONK annuleert ‘Mars voor de Jeugd’: “We willen geen bruggen opblazen” Rutger Lievens

20 november 2019

20u51 0 Aalst “De geplande mars voor de jeugd op 24 november van ‘Aalst vergeet de jeugd’ zal niet meer doorgaan”, verklaart VONK, de Aalsterse jeugdraad.

De Aalsterse jeugdraad wilde de mars organiseren uit onvrede omdat de stad wilde besparen op jeugd. Nu het meerjarenplan klaar is, wil VONK de mars niet meer organiseren. “We gaven organisatoren van Aalst vergeet de jeugd het advies om de mars te annuleren, omdat we merken dat we steeds meer constructieve gesprekken kunnen voeren met de politiek waaronder met de burgemeester”, zegt Emily Mortier van VONK. “Uit deze gesprekken is gebleken dat de positieve boodschap die we met de mars wilden brengen, niet zo is overgekomen bij elke politieker. We verkiezen dan ook om de cijfers af te wachten en ondertussen geen onnodige bruggen op te blazen. Wanneer wij beschikken over cijfers, zullen wij deze verder bekijken en indien nodig toch nog van ons laten horen”, zeggen de jongeren.

“’Aalst vergeet de jeugd’ wil wel nog steeds de boodschap die ze wilden brengen onderstrepen: jeugd in Aalst is waardevol, je mag hen niet vergeten in budgetten en ook in elke beleidsbeslissing de komende vijf jaar”, aldus VONK. “Om aan te tonen dat jeugd waardevol is en voor iedereen die deze zondag al had vrijgehouden, een jeugdig alternatief aan te bieden, houden we deze zondag in het stadspark een grote spelnamiddag. Ze roepen iedereen op om om 15 uur mee te komen spelen in het park. Wij voorzien alvast enkele spelletjes voor verschillende leeftijdsgroepen.”

