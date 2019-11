Volledig ‘werkdocument’ meerjarenplanning van 167 pagina’s lekt uit: bekijk het hier integraal

Op 14 oktober werd dit document in het schepencollege goedgekeurd door Open Vld en N-VA, maar stemden Katrien Beulens en Ilse Uyttersprot van CD&V tegen. Op 25 oktober kwam de eerste vertrouwelijke info naar buiten, over de geplande besparingen op jeugd en cultuur. Sindsdien kwam de info met mondjesmaat naar buiten. Van besparingen op het zwembad in aanbouw tot zelfs nieuwe belastingverhogingen.

Op 4 november ontnam het schepencollege schepen Ilse Uyttersprot haar bevoegdheden cultuur, jeugd en sport. Open Vld en N-VA keurden die maatregel goed in het schepencollege. Zij wordt ervan beschuldigd de documenten te lekken. Op 17 december wordt die ‘straf’ geëvalueerd en wordt bekeken of zij haar bevoegdheden terugkrijgt. Het alternatief is dat ze zes jaar schepen blijft zonder bevoegdheden, een onhoudbare situatie.

Hieronder vindt u het volledige eerste ontwerp ‘Meerjarig beleidsplan 2020-2025' zoals het werd voorgesteld op 14 oktober, met alle denkpistes en alle mogelijke besparingen of belastingen. Het was de stand van zaken midden oktober, niet meer en niet minder. De onderhandelingen moeten ten laatste op 3 december afgerond worden.

