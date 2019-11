Volledig vernieuwde Aldi opent aan Albrechtlaan Rutger Lievens

21 november 2019

13u22 0 Aalst Op zaterdag 23 november opent de volledig vernieuwde ALDI in Aalst aan de Albrechtlaan feestelijk de deuren.

“De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling met een halfopen bakkerij, een heuse versmarkt met groenten en fruit van topkwaliteit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting,… Zo wordt winkelen bij ALDI comfortabeler en nog eenvoudiger”, zegt de supermarktketen.

“De ombouw van de winkel in Aalst maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst”, zegt de supermarktketen.