Volg de blauwe lijnen en verken de Dendervallei Rutger Lievens

15 juli 2020

15u00 0 Aalst De blauwe lijnen langs de Dender in Aalst ook al gespot? Ze zetten van Ath tot Dendermonde de toeristische hoogtepunten in de Dendervallei in de schijnwerpers.

“Ook de blauwe lijnen langs het jaagpad van de Dender al gezien? Laat je erdoor leiden en ga er even bij zitten waar je een rechte blauwe lijn ziet. Houd halt aan de sluis in Ath, neem een picknick bij de Dikke van Pamel in Roosdaal, kijk uit over de Oude Dender in Dendermonde, geniet van de stilte in Geraardsbergen”, zo luidt het bij de initiatiefnemers van het project Beleefbare Dendervallei. “Zie je een kronkellijn, laat je dan meevoeren en neem een ommetje langs een van de verrassende spots in de Dendervallei. Wandel door over een knuppelpad, beklim de Muur van Geraardsbergen, proef een streekbiertje op de markt van Aalst of bezoek het Hopital Notre Dame à la Rose in Lessines.”

Sinds 2018 werken de steden en de toeristische regio’s van de Dendervallei samen met de toeristische ondernemers om fietsen, wandelen en waterrecreatie in de hele Dendervallei in de kijker te zetten. Een van de eerste resultaten zijn de blauwe lijnen. De eenvoudige blauwe lijnen geven perfect weer hoe je eenvoudig kunt genieten van de rivier en de vallei: houd halt en kijk rond je, of neem juist eens een onverwachte bocht. Aan de hand van deze twee gegevens zullen de partners van de Beleefbare Dendervallei nu met grote regelmaat communiceren over gekke spots, kleurrijke tradities of onverwachte dingen om te doen.

Het is een samenwerking tussen negen steden, vier toeristische regio’s, drie provincies en twee gewesten. Van bron tot monding werken Ath, Lessen, Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Denderleeuw, Liedekerke, Aalst, Affligem, Lebbeke en Dendermonde samen met Wallonie Picarde, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Scheldeland. Ook Toerisme Oost-Vlaanderen en la Fédération Touristique de la Province de Hainaut zetten hun schouders onder de samenwerking en we kunnen rekenen op de medewerking van de Vlaamse Waterweg en SPW Wallonie.