Voetganger gewond bij aanrijding met personenwagen Koen Baten

10 september 2019

16u47 0

Op de Moorselbaan in Aalst is een voetganger gisterennamiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen. Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur aan het OLV-ziekenhuis in Aalst. De voetganger raakte bij de aanrijding gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Door de aanrijding ontstond er verkeershinder.