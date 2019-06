Voertuig botst tegen verlichtingspaal Koen Baten

17 juni 2019

Op de Pachting in Aalst is afgelopen weekend een voertuig tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Het ongeval gebeurde omstreeks 1.45 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De bestuurder zelf raakte bij het ongeval wel gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Het voertuig raakte aanzienlijk beschadigd.