Voertuig belandt op dak na ongeval op E40 Koen Baten

31 juli 2019

12u34 1 Aalst Op De E40 in Erembodegem ter hoogte van de brug aan de Churchillsteenweg is een bestuurder met zijn voertuig op zijn dak terecht gekomen. Het ongeval gebeurde in de richting van Brussel.

Over de omstandigheden van het ongeval is niets bekend, maar de bestuurder kwam tegen de middenberm terecht en eindigde even verderop op zijn dak. De brandweer van Aalst en Denderleeuw kwamen ter plaatse.

De bestuurder raakte bij het ongeval gewond. Twee rijstroken op de E40 waren een tijdlang versperd waardoor, er heel wat vertraging ontstond. Je moest er meer dan een half uur aanschuiven. De brandweer ruimde het glas en de brokstukken op die op de rijbaan waren terechtgekomen.