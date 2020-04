Voedselpakket voor 500 gezinnen dankzij ‘Brood voor morgenvroeg’ en solidaire Aalstenaars Rutger Lievens

25 april 2020

10u35 0 Aalst Dankzij de solidariteit van vele Aalstenaars, serviceclubs en de Koning Boudewijnstichting, en in samenwerking met de Aalsterse Sociale Kruidenier werden 500 gezinnen voorzien van basisproducten. Er zijn meer dan 3.000 gezinnen die in armoede leven in Aalst. De coronacrisis duwde hen eens zo diep.

“Bovendien kwamen ook meer kwetsbare gezinnen in de problemen door de hamsterwoede en gestegen levenskost. De voedsel­bank kreeg een massa extra aanvragen, zo ook bij de Sociale Kruidenier van Aalst, net op een moment dat de winkels geen voedseloverschotten meer hadden. De nood was zo breed en hoogdringend dat de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen het noodfonds ‘Brood voor morgenvroeg’ oprichtte”, aldus de initiatiefnemers.

Dankzij de solidariteit van vele Aalstenaars, serviceclubs en de Koning Boudewijnstichting, en in samenwerking met de Aalsterse Sociale Kruidenier werden 500 gezinnen voorzien van basisproducten. De uitgebreide voedingspakketten en maaltijdcheques gaven gezinnen wat broodnodige ademruimte. “Fantastisch dat er verse groenten bij waren” en “Wat doet dit ontzettend veel deugd in deze sombere, moeilijke tijden!” waren enkele van de reacties van de gezinnen. “Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar langs deze weg zeggen we uitdrukkelijk dankjewel aan alle Aalstenaars die hun hart getoond hebben in deze moeilijke tijden”, zegt Joke Steenhoudt, coördinator Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw.

Tweede fase ‘Brood voor morgenvroeg’

Natuurlijk is daarmee de armoedeproblematiek niet opgelost op lange termijn. “De actie ‘Brood voor morgen­vroeg’ gaat nu een tweede fase in: het inzamelen en in orde zetten van tweedehands laptops zodat de Aalsterse kinderen toegang hebben tot onderwijs”, zegt Joke Steenhoudt, coördinator Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw. “Nu kinderen thuis online les moeten volgen, zien we pas in hoeveel gezinnen er absoluut geen laptop of klassieke internetverbinding aanwezig is. We pakken met heel wat lokale partners samen de gapende digitale kloof aan: SOS Schulden op School, Broeiklas, Stad en OCMW Aalst, alle Aalsterse scholen en CLB’s zijn betrokken in deze actie die opnieuw ‘broodnodig’ is. Alleen al voor de basisscholen in Aalst hebben we 250 laptops nodig. Daarvan zijn er nu reeds een 100-tal gevonden.”

Kan jij helpen om de laatste 150 stuks mee te verzamelen? Ook financiële steun is nog broodnodig. Per laptop kost het 100 euro om er de juiste software op te zetten zodat de kinderen er goed mee kunnen werken en online les kunnen volgen.

Je kan bruikbare laptops doneren in het Administratief Centrum tijdens de openingsuren (Werf 9, Aalst) of storten op rekeningnummer BE51 0018 8396 9362 van ‘Brood voor morgenvroeg’, met vermelding: ‘DigitAALST - computers gezinnen in armoede’.