VMM-kruidentuin open voor iedereen: “Kunstwerk van Patrick Van Caeckenbergh en kruiden om te plukken” Rutger Lievens

13 juli 2020

17u56 2 Aalst Wist u dat op de Rechteroever in Aalst niet één maar twee kunstwerken staan van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Patrick Van Caeckenbergh? Iedereen kent ‘t Neuzeke, maar er is er nog eentje, in de kruidentuin van de Vlaamse Milieumaatschappij. Die tuin van de VMM is voor iedereen toegankelijk.

De kruidentuin is toegankelijk via een poort in de Dokter De Moorstraat en is echt wel een verborgen paradijsje in het midden van de stad. Topnatuur, toparchitectuur en topkunst, het heeft alles. En dat allemaal in de schaduw van de oude pastorie die herinnert aan de geschiedenis van de plek. Aan de stam van de oude kastanje die stamt uit de tijd dat er hier nog nonnetjes rondliepen en hier een ziekenhuis was, hangt een uitvergroot medaillon. Het is een soort van kapelletje waarin kunstenaar Patrick Van Caeckenbergh de stamboom van de ongewervelde tot de gewervelde diersoorten ineenknutselde. Het werk kreeg de titel Den Tammen.

De Tammen is naast het bekendere Neuzeke op de Heilig Hartrotonde het tweede, minder bekende, publieke kunstwerk van de belangrijkste Aalsterse kunstenaar van deze tijd, Patrick Van Caeckenbergh. “De tuin is publiek toegankelijk. Je mag kruiden komen plukken of genieten van de rust en de kunst”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.