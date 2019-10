Vlaanderen investeert 87.450 euro voor energiebesparing in VTI Rutger Lievens

25 oktober 2019

13u53 0 Aalst Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 87.450 euro in het VTI - 2 in Aalst. Het geld gaat naar een project voor energiebesparing. “Dankzij deze gerichte investering kan het VTI besparen op de CO2-uitstoot én op de energiefactuur”, zegt Karim Van Overmeire, schepen van Onderwijs van N-VA Aalst.

Schoolgebouwen hebben – zeker in de herfst en de winter – heel wat energie nodig om bijvoorbeeld alle leslokalen te verwarmen en te verlichten. Dat zorgt voor heel wat CO2-uitstoot én voor een serieuze elektriciteitsfactuur. Het loont dus dubbel om te investeren in energiebesparende maatregelen op school: het is goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van de scholen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert nu via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 87.450 euro in het VTI - 2 in Aalst. Concreet gaat het om een investering in isolatie en schrijnwerk. Het VTI heeft het project zelf voorgesteld na een open oproep van AGION.

“Goed nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van het VTI”, zegt schepen Van Overmeire van N-VA Aalst. “Hun school wordt groener en hun energiefactuur wordt goedkoper. Dit is ecologische én economische winst.”