Vlaamse Milieumaatschappij en sociale kruidenier krijgen dieven over de vloer Koen Baten

27 juni 2019

De Vlaamse Milieumaatschappij in Aalst is gisteren het slachtoffer geworden van een inbraak in hun kantoren. De daders probeerden het gebouw te betreden, maar sloegen hier niet in. Bij het binnenkomen van het gebouw ging meteen het alarm af. Er is wel wat schade aan de gebouwen. Ook de sociale kruidenier van het OCMW in Aalst kreeg dieven over de vloer, daar werd een fietstas gestolen van een van de medewerkers.