Vlaamse Kruis leert SJC-kleuters wat te doen bij een noodgeval Rutger Lievens

05 juni 2019

14u43 4 Aalst Kleuters van het Sint-Jozefscollege in Aalst hebben kennisgemaakt met het Vlaamse Kruis. Ze mochten in een ziekenwagen zitten en leerden wat ze moeten doen bij een noodgeval.

Arthur de leeuw, de mascotte van het Vlaamse Kruis, kreeg heel veel knuffels van de leerlingen van juf Debbie. De derde kleuterklas van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat kreeg van Daniël Van Themsche meer uitleg over de werking van een ziekenwagen en het Vlaamse Kruis. “We hebben hen verteld wat de kinderen kunnen doen als er zich iets ergs voordoet. 112 telefoneren, wat ze dan moeten zeggen. Ook wondjes verzorgen en eens in de ziekenwagen zitten stonden op het programma”, zegt hij.