Vlaamse feestdag: live muziek en volle terrassen op 11 juli Rutger Lievens

11 juli 2020

19u42 1 Aalst Het zonnetje was van de partij op de Vlaamse feestdag en de Aalstenaar zocht de terrasjes op in het stadscentrum. Door corona zong er geen Bekende Vlaming Nederlandstalige liedjes en was het een ‘11 juli light’, maar de muziek en straatacts werden gesmaakt.

N-VA deelde gadgets uit voor al wie de Vlaamse Leeuw uithing. De Vlaamse Volksbeweging Land van Aalst vierde voor een keer niet in de filmzaal van het Sint-Jozefscollege, maar koos voor een digitale 11 juli. De jaarlijkse toespraak van voorzitster Anny Dierick werd uitgezonden via Youtube. “Noodgedwongen moeten we onze klassieke bijeenkomsten, feestvieringen, eetfestijnen en uitstappen missen. Zij vormen nochtans de stimulans voor onze strijd naar zelfbestuur”, zegt Anny Dierick van de “Tijdens de voorbije periode kwamen de pijnpunten van onze staatsstructuur duidelijk naar boven. Voor het gezondheidsbeleid zijn de bevoegdheden hopeloos verdeeld. Een overheveling naar de deelstaten biedt de oplossing”, zo zei ze.



