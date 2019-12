Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): “Respect voor beslissing van Aalst om zich te laten schrappen van Unesco-lijst” Rutger Lievens

17u13 9 Aalst Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zegt de beslissing van de carnavalisten in Aalst om afstand te doen van de Unesco-werelderfgoederkenning te respecteren. Hij stelt zich vragen bij de houding van Unesco. Dat heeft partijgenoot van Aalsters burgemeester Christoph D’Haese donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Elisabeth Meuleman (Groen).

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zei dat de Vlaamse regering zich niet wilde mengen in de beslissing van de stad Aalst. “Er is zoiets als autonomie van lokale besturen en die respecteren we ook. Ik heb het grootste respect voor de keuze van de carnavalisten, verwoord door het stadsbestuur, om vrijwillig afstand te doen van de Unesco-erkenning”, beantwoordde Jambon de vragen van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Elisabeth Meuleman (Groen).

Jambon heeft wel vragen bij de houding van Unesco in het dossier. “Ik betreur ten zeerste dat er onmiddellijk na de carnavalsstoet in een perscommuniqué in harde bewoordingen is gereageerd zonder de zaak eerst grondig te onderzoeken en in dialoog te gaan met de erfgoedgemeenschap. Volgens mij had het anders kunnen lopen wanneer dat wel was gebeurd”, aldus Jambon.

Donderdagavond, ten laatste vrijdagvoormiddag, wordt in het Colombiaanse Bogota beslist of Aalst carnaval op de Unesco-lijst mag blijven.