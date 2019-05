Vlaams-Brabants symfonieorkest en Tim Acke brengen ‘Oilsjt goi stad van mèn droeimen’ Rutger Lievens

26 mei 2019

15u24 0 Aalst Tim Acke, jazz-zanger en saxofonist, heeft onder begeleiding van het Vlaams-Brabants symfonieorkest ‘Oilsjt, goi stad van mèn droeimen’ gebracht. Als tussendoortje, tijdens een repetitie, maar het filmpje doet het goed op sociale media. De muziek is het officieuze volkslied van de Aalstenaar en wordt gespeeld tijdens de popverbranding met carnaval.

‘Oilsjt, goi stad van mèn droeimen’ wordt gezongen op de tonen van ‘Pomp and Circumstance’ van Elgar. “Het orkest was die muziek aan het repeteren voor het concert. Ik vroeg aan de dirigent Jeffrey Dirix of ik even de Aalsterse versie erop mocht zingen tijdens de repetitie nadat ik had uitgelegd aan de muzikanten van het orkest en het koor dat dit lied nogal bekend is in Aalst”, zegt Tim Acke, die gisteren te gast was als zanger en onder meer een duet bracht met Lady Linn. Het Vlaams-Brabants Symfonieorkest onder leiding van Jeffrey Dirix bracht een concert in Zaventem met gastsolisten Tim Acke, Bent Van Looy, Lady Linn, Emma Posman, Ellie Fey en Rey Cabrera.

Geniet even mee: