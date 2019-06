Vlaams Belanger tegen Steven Van Herreweghe: “Waarom geen liefdevolle brief toen twee Aalstenaars overvallen werden door vreemdelingen?” Rutger Lievens

06 juni 2019

13u17 0 Aalst “Ik wacht nog op het liefdevolle initiatief van Steven Van Herreweghe na de gewapende overval op twee Aalstenaars door vreemdelingen vorig weekend”, zo reageert Vlaams Belanger Steve Herman op de liefdevolle brief van Steven Van Herreweghe. “Ik wil me niet met politiek bemoeien”, zegt Van Herreweghe.

Vlaams Belang is niet onder de indruk van de liefdevolle brief die tv-presentator Steven Van Herreweghe schreef als reactie op het racisme in Aalst. Nadat drie gezinnen een racistische brief in de bus hadden gekregen waarin ze vergeleken werden met ‘halve beesten’ kroop fiere Aalstenaar Steven Van Herreweghe in de pen. Met zijn burgerplatform over.morgen wil hij haat bestrijden met liefde.

Eén onnozelaar

“Ik weet niet hoelang jij hier al woont”, staat er in de aanhef van de brief te lezen. “Maar ik woon hier al lang genoeg om te weten dat Aalst een toffe stad is waar iedereen welkom is. Onze kinderen leren Syrische kinderen op de speelplaats Nederlands. Ze oefenen intens met hen op lelijke woorden. En wij, volwassenen, komen elkaar tegen op straat en zijn bang elkaar aan te spreken. Dat is nergens voor nodig.”

“Er zijn twee aparte dingen”, verduidelijkt hij zijn brief op Radio 1. “Er is inderdaad een soort ongenoegen in ons land en Europa, een boosheid dat de samenleving niet altijd even goed georganiseerd is en dat ook de instroom van nieuwe mensen niet goed georganiseerd geraakt. En anderzijds is er deze brief. We spreken over één onnozelaar. Maar we leven in een tijd dat één onnozelaar in een mum van tijd het hele land kan bereiken. Ik denk niet dat deze brief representatief is voor het gevoel dat er in Aalst leeft.”

“Gewapende overval minder erg?”

Vlaams Belanger Steve Herman vindt dat Steven Van Herreweghe met twee maten en twee gewichten werkt. “Ik wacht nog op het liefdevolle initiatief van Steven Van Herreweghe na de gewapende overval op twee Aalstenaars door vreemdelingen vorig weekend”, schrijft Herman op Facebook. “Voor alle duidelijkheid: de verontwaardiging over die brief is terecht. Ik erger me echter aan het éénrichtingsverkeer in aandacht door politiek correct Vlaanderen”, zegt Steve Herman (VB). “Vorig weekend zijn twee Aalstenaars slachtoffer geworden van een gewapende overval door vreemdelingen. Waar waren de burgemeester, Radio 1, VRT en BV’s als Steven Van Herreweghe toen? Nergens! Vraagje aan Steven: is een gewapende overval voor hem minder erg dan die brief? Voor mij zijn beiden onaanvaardbaar.”

Steven Van Herreweghe wil daar liever niet op reageren. “Ik heb de brief met veel goeie bedoelingen voor een positief Aalst geschreven. Ik ga me niet mengen in de politieke dynamiek”, zegt Van Herreweghe.