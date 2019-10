Vlaams Belang: “Onbegrijpelijk dat chattende VTI-leerkracht jongerenvoorzitter CD&V mag blijven.” VTI-leerkracht: “Dit is wraakactie omdat ik ooit VB de rug toekeerde” Rutger Lievens

14 oktober 2019

17u24 26 Aalst De kopman van Vlaams Belang onthult in een Facebook-post en in een persbericht naar onze krant de identiteit van een van de VTI-leerkrachten die vorige maand in opspraak kwamen door uitgelekte chats. “Half Aalst weet dat één van de twee leerkrachten CD&V-jongerenvoorzitter Gil De Boeck is”, zegt Steve Herman (VB). Volgens de advocaat van De Boeck is dit wraak omdat zijn cliënt ooit als jongerenvoorzitter van Vlaams Belang de partij de rug toekeerde: “Steve Herman danst op de miserie van mijn cliënt. Dit is een pure weerwraak”, zegt advocaat Jeroen D’Hondt.

Eind september reageert scholenstad Aalst verontwaardigd op een reeks uitgelekte chats tussen twee VTI-leerkrachten. De twee leerkrachten lijken het leuk te vinden om leerlingen straf en een C-attest te geven. De school reageerde dat ze de situatie onder controle had en de leerkrachten zou sanctioneren, waarna de rust terugkeerde.

Ooit jongerenvoorzitter VB

Die rust wordt nu doorbroken door Vlaams Belanger Steve Herman, die de identiteit van een van de twee VTI-leerkrachten openbaar maakte. “Houdt de Aalsterse CD&V hun jongerenvoorzitter en ‘leraar’ op het VTI gewoon aan boord? Tjeven blijven blijkbaar altijd tjeven!”, schreef hij op Facebook. In een persbericht naar onze krant was het volgende te lezen: “Ondertussen weet half Aalst dat één van de twee in opspraak gekomen leerkrachten van het Aalsterse VTI, godsdienstleraar én CD&V jongerenvoorzitter Gil De Boeck is...”, aldus Steve Herman (VB).

“Gil De Boeck hebben we indertijd van de Vlaams Belang-lijst moeten gooien omwille van ontoelaatbare handelingen, die we om zijn eigen goed niet openbaar willen maken. Het verbaasde me dan ook dat hij bij CD&V als jongerenvoorzitter aan de slag kon... Ik heb me binnen de CD&V natuurlijk niet te moeien, maar wat nu voorgevallen is, zou bij ons niet door de beugel kunnen... Vanavond is het bij CD&V-bestuursvergadering. Ik ben benieuwd of ze iemand met dergelijk bedenkelijk niveau nog langer aan boord kunnen houden.”

“Gefrustreerde mens”

Jeroen D’Hondt, de advocaat van Gil De Boeck, veroordeelt de uitlatingen van Steve Herman sterk. “Dit is een wraakactie voor wat in het verleden is gebeurd”, zegt D’Hondt. Hij verwijst naar 2012, toen Gil De Boeck nog jongerenvoorzitter van Vlaams Belang was. Hij had normaal op de lijst van Vlaams Belang gestaan in 2012, maar door een conflict met Steve Herman kreeg de jonge ambitieuze Gil De Boeck uiteindelijk geen plaats meer op de lijst. “Eerst stond hij op plaats 4, dan op plaats 41 en later had hij niets meer. Omdat mijn cliënt het gedachtegoed van VB de rug toekeerde. Dat is nog altijd niet verteerd door Steve Herman. Die heeft nu blijkbaar maar één doel meer: de politieke carrière, de job en het leven van mij cliënt breken”, zegt advocaat D’Hondt.

Hij vindt de manier waarop Vlaams Belang aan politiek doet, ronduit beschamend. “Steve Herman is gewoon gefrustreerd omdat hij met zijn partij nog maar eens aan de kant moet blijven staan. Wat wil je als je zo aan politiek doet? Zo typisch voor een gefrustreerde partij om zo na te trappen naar iemand. Mijn cliënt hapt naar adem, dit is echt niet nodig. De school heeft gevraagd om de rust te laten terugkeren en net nu het allemaal achter de rug leek, gebeurt dit. Wij zullen ons dan ook beraden over de nodige juridische stappen voor de reputatieschade die dit veroorzaakt en er alles aan doen om de eer en de goede naam van mijn cliënt te verdedigen”, zegt de advocaat.

Bij CD&V wenst niemand te reageren.