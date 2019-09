Vlaams Belang geen eensgezind blok meer in de gemeenteraad: “Voortaan stemt elke verkozene zoals hij kiest. Dat is toch democratie, niet?” Rutger Lievens

20 september 2019

13u30 2 Aalst Voortaan hoeven gemeenteraadsleden van Vlaams Belang in Aalst de partijlijn niet meer te volgen. “Over de hoofdthema’s zoals migratie en veiligheid blijven we verenigd”, zegt Steve Herman van VB. “Voor de andere punten op de agenda van de gemeenteraad mogen onze raadsleden voortaan zelf beslissen waar ze voor stemmen. Geen particratie meer bij ons”, zegt hij.

De leider van Vlaams Belang Aalst, kondigde het nieuws aan op Facebook. “Het Aalsterse Vlaams Belang bestuur nam gisteren een belangrijke en unieke beslissing: wij nemen afstand van de allesvernietigende particratie. Voortaan stemt elk VB-raadslid naar eigen inzicht over elk agendapunt, met uitzondering van onze verbindende hoofdthema’s (identiteit, migratie, veiligheid, efficiënt bestuur). Wij leggen dus niet zoals alle andere zelfbenoemde ‘democratische’ partijen een stemgedrag op. Hiermee zijn wij de enige échte democratische fractie uit de Aalsterse gemeenteraad. Leve de échte democratie”, aldus Steve Herman.

Blok De Gols

Een opmerkelijke beslissing van Vlaams Belang Aalst. Het komt bijna nooit voor dat partijen hun verkozenen toestaan om anders te stemmen in de gemeenteraad. Meestal worden de discussies binnen de partij beslecht, waarna de partij met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten komt. Raadsleden die anders stemmen dan de rest van de partij, die zetten meestal een tijdje later de stap naar een andere partij of worden onafhankelijke.

Net zoals bij de meeste politieke partijen van Aalst telt het Vlaams Belang van Aalst verschillende kampen. De tandem Steve Herman - Michel Van Brempt enerzijds en het kamp van Anja De Gols anderzijds. “Steve en Michel hebben dit nu beslist. Ze zeggen dat we ons zo onderscheiden van de andere partijen door onze vrije mening. We denken niet allemaal altijd hetzelfde over de punten op de gemeenteraad”, zegt een VB’er.

Echte democraten

Steve Herman geeft toe dat er binnen zijn fractie verschillende meningen zijn over bepaalde agendapunten. “Binnen één fractie heersen ook verschillende meningen over bepaalde agendapunten. De ene wil bijvoorbeeld wel een parking onder het Esplanadeplein, de andere niet. Wij maken er geen probleem van dat onze raadsleden hun eigen besluiten trekken en stemmen naar eigen inzicht. Ieder moet uiteindelijk verantwoording afleggen voor zijn kiezer. Wij zijn, in tegenstelling tot de andere partijen, wel échte democraten”, zegt hij.