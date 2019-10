Vlaams Belang: “Bereid om te praten over wisselmeerderheid voor meerjarenplanning” Rutger Lievens

28 oktober 2019

12u27 14 Aalst Als de Aalsterse N-VA en Open Vld geen akkoord vinden met CD&V over de verdeling van de centen voor de periode 2020-2025, wil Vlaams Belang gerust depanneren. Dan zou er een wisselmeerderheid gevormd worden in de gemeenteraad waarbij VB de meerderheid steunt. “Weliswaar op voorwaarde dat wij met betrekking tot de meerjarenplanning rond tafel gevraagd worden en men rekening houdt met onze accenten”, zegt Steve Herman van Vlaams Belang.

N-VA, Open Vld en CD&V raken maar moeizaam tot een akkoord over de meerjarenplanning. CD&V wil de forse besparingen niet goedkeuren. Er wordt onder meer fors bespaard op de jeugd. Vlaams Belang wil depanneren.

“Vlaams Belang is bereid om een wisselmeerderheid te leveren op voorwaarde dat wij met betrekking tot de meerjarenplanning rond tafel gevraagd worden en men rekening houdt met onze accenten”, dat zegt VB-gemeenteraadslid Steve Herman. “Met andere woorden: een onderhandeling op basis van wederzijds respect en vertrouwen.”

Vlaams Belang wil wel degelijk toegevingen doen. “Wij zijn bereid om toegevingen te doen op voorwaarde dat er ook van de overzijde toegevingen zullen gedaan worden. Geven en nemen is de boodschap. We begrijpen dat er moet bespaard worden”, zegt Steve Herman (VB). “Deze coalitie is slachtoffer van het gooien met geld door ramen en deuren in de vorige legislatuur. Onder andere door de afgescheurde socialisten van Lijst A, met de huidige financiële situatie als gevolg. Kent men ons niet en betrekt men Vlaams Belang niet dan zullen ook wij deze meerjarenplanning afkeuren. Maar indien het nodig is: de burgemeester heeft mijn gsm-nummer nog van tijdens de coalitiebesprekingen. Wij zijn steeds bereid tot een ernstig en diepgaand gesprek als het Aalst en de Aalstenaars ten goede komt.”