Vlaams Belang Aalst reageert en verdeelt ‘Zonder Slaag Straat’-affiches Rutger Lievens

09 juni 2019

12u25 0 Aalst Vlaams Belang Aalst lanceert ‘Zonder Slaag Straat’-affiches in een reactie tegen de ‘Zonder Haat Straat’-affiches die nu in Aalst worden verspreid.

Buurtcomité De Gebieren uit de omgeving van de Weverijstraat verspreidde de ‘Zonder Haat Straat’-affiches na de racistische brieven tegen een buurtbewoner. Vlaams Belang lanceert nu affiches waarop ‘Zonder Slaag Straat’ staat. “Iedere Aalstenaar die de vervreemding, islamisering, verbrusseling en onveiligheid kritisch bekijkt, wordt vandaag door de opgeklopte hetze als racist versleten”, zegt Steve Herman (VB).

“Onze boodschap is klaar en duidelijk: de Aalstenaar is geen racist en er is geen algemeen probleem met racisme in Aalst. Dat is enkel het beeld dat linkse verenigingen en partijen nu willen ophangen. Als er al een probleem is met racisme in Aalst, is het helaas het omgekeerd racisme, namelijk het gebrek aan respect en de haat tegenover onze mensen en onze manier van leven. Waar blijven de marsen van comité’s bij het zoveelste zinloze geweld in de Aalsterse straten? De Aalstenaar is wel gastvrij, maar niet gek. Vandaar deze campagne: veilige Aalsterse straten voor iedereen”, zegt Herman (VB).