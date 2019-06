Vlaams Belang Aalst kiest voor koerswijziging: “Mensen kennen ons vooral als ‘harde vreemdelingenbashers’, nu gaan we voor een sociale boodschap” Rutger Lievens

26 juni 2019

14u52 13 Aalst Zien we in de toekomst een zachter Vlaams Belang in Aalst? De partij legt vandaag haar kaarten op tafel en maakt haar strategie voor de komende zes jaar bekend. “De mensen kennen ons vooral als de ‘harde vreemdelingenbashers’, we willen deze legislatuur voorál ons sociaal gezicht laten zien”, zegt Steve Herman, leider van VB in Aalst.

Terwijl nationaal voorzitter Tom Van Grieken alle moeite van de wereld doet om niet te veel te schofferen, leek de laatste weken het hek wel van de dam bij Vlaams Belang in Aalst. Toen Aalstenaars met buitenlandse roots een racistische haatbrief in de bus kregen, viel Vlaams Belang iedere Aalstenaar aan die pleitte voor een verbindend verhaal. Politicoloog Carl Devos concludeerde: het Vlaams Belang in de Denderstreek is dat van Filip Dewinter, niet de partij van Tom Van Grieken. Dat artikel lees je hier.

Aanvaardbaar worden

Het Aalsterse VB-bestuur bepaalde dinsdag de koers voor de komende jaren, richting gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Het ziet er naar uit dat er een koerswijziging komt. “Ik noem het de methode ‘Van Grieken’”, zegt VB’er Steve Herman. “Verjongen met deftige jonge mensen zoals Van Grieken en Dries Van Langenhove en het verbreden van onze thema’s. Dit moet nog meer groei voor het Vlaams Belang in Aalst mogelijk maken en ons aanvaardbaar maken voor het rechtse politieke spectrum.”

Steve Herman beseft dat het cordon nooit zal doorbroken worden wanneer de partij op deze manier voortdoet. “Het gaat bij ons inderdaad niet meer over vreemdelingen alleen. De mensen kennen ons vooral als de ‘harde vreemdelingenbashers’ omdat dat dikwijls verkeerd wordt belicht. Misschien hebben we dit ook wat aan onszelf te danken en ik ga daar zelf ook niet in vrijuit”, geeft Steve Herman (VB) toe. “We zullen die boodschap in de toekomst niet aanpassen, maar anders formuleren. De scherpe kantjes gaan we wat bijvijlen.”

Steve Herman maakt zich sterk dat Vlaams Belang voortaan een sociaal gezicht zal krijgen. “We willen deze legislatuur voorál ook ons sociaal gelaat tonen . Wij zitten in met de Aalstenaar die achtergebleven is en waar vandaag niet meer naar geluisterd wordt. Een echte nationalist ís sociaal met alle lagen van zijn volk, daarin onderscheiden we ons van N-VA”, zegt hij. “Voorts gaan we netwerken met ondernemers, ambtenarij, mandatarissen van andere partijen, burgerbewegingen,...”

Vlaams Belang-burgemeester

De Vlaams Belangers willen ook leren van de successen van Guy D’haeseleer in Ninove. “Dat houdt in dat wij vanaf nu, en geen drie maanden voor de verkiezingen, van huis tot huis gaan met de vraag: ‘Aalstenaar, hoe kunnen wij u helpen?’ Ik wil dat minimum zeventig procent van de Aalstenaars ons persoonlijk gezien en gesproken heeft voor 2024.”

“Tegelijk gaan we een digitaal meldpunt ‘overlast’ lanceren en een digitaal meldpunt ‘dienstverlening’, waarbij we trachten de vraagsteller te helpen in zijn zoektocht naar oplossingen. We gaan vijf jaar lang de hand reiken naar iedereen. Ik geloof in een resultaat van om en bij de dertig procent en ik ben ervan overtuigd dat het cordon zal gebroken worden in 2024. Hou maar rekening met Vlaams Belang schepenen en wie weet, een Vlaams Belang-burgemeester.”