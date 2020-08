Vissen sterven al drie dagen lang op Dender in Aalst: Oorzaak voorlopig nog onduidelijk Koen Baten

03 augustus 2020

12u58 28 Aalst Tientallen vissen en zelfs enkele vogels hebben de afgelopen dagen al het leven gelaten op de Dender in Aalst. Het zijn vooral Brasems die het leven laten, maar ook enkele snoekbaarzen en zelf enkele watervogels zijn al overleden de afgelopen dagen. Waar de vervuiling vandaan komt is op dit moment niet duidelijk. “Het is zonde om al deze dieren te zien sterven", zegt Mario De Vijlder, opzichter van de jachthaven.

Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe het komt dat de vissen sterven, maar op de Dender ter hoogte van de Sint-Annabrug dreven vandaag een dertigtal dode vissen op het water. “Ook de afgelopen dagen waren er al dode vissen waar te nemen die telkens afdreven in de richting van Dendermonde", vertelt Mario.

Het gaat vooral om Brasems, maar ook om Snoekbaars en goudwindes en kleinere vissen. “Brasems zijn niet zo sterk en laten snel het leven, maar Snoekbaars is echt sterk en dat baart me toch wat zorgen", klinkt het. Naast de vissen zijn er ook al twee dode waterkiekens aangetroffen en een dode eend. “We hebben de stad Aalst verwittigd, maar hebben geen idee wat er aan de hand is. We hopen alleszins dat het zo niet verder meer gaat of er blijft niets meer over om te vissen", klinkt het.

Twee jaar geleden was er ook al eens vissterfte op het water aan de Dender, op exact dezelfde plaats. Toen ging het om een zuurstoftekort door de hitte en waren het vooral afgedreven vissen die van Denderleeuw kwamen.