Vissen happen naar adem op Dender, brandweer zorgt voor beweging in het water Koen Baten

14 augustus 2020

15u17 26 Aalst Op de Dender in Gijzegem ter hoogte van Aalst werd de brandweer vrijdagmiddag opgeroepen om vissterfte te voorkomen. Aan het wateroppervlak hapten verschillende vissen naar adem. Met twee boten zorgde de brandweer opnieuw voor circulatie in het water, waardoor de situatie snel opgelost was.

De brandweer van Aalst werd vrijdag vlak voor de middag opgeroepen nadat iemand opmerkte dat er vissen naar adem aan het happen waren. Twee boten kwamen na de middag ter plaatse en werden in het water gelaten om over geruime afstand rond te varen en opnieuw zuurstof in de Dender te krijgen.

De oorzaak van het zuurstoftekort komt waarschijnlijk door de hoge temperaturen van afgelopen dagen en de lading regen die donderdagavond viel. Het ging om een klein zuurstoftekort in de Dender en er werd tijdig ingegrepen om erger te voorkomen.