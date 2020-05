Virtueel op de koffie met coach Silvia: “In deze verwarrende tijden staat alles op scherp” Rutger Lievens

04 mei 2020

15u58 1 Aalst Silvia Derom en Ivo Brughmans zijn gestart met online sessies ‘Op de koffie met je tegenstellingen’. Silvia Derom is professioneel coach en trainer. Samen met filosoof Ivo Brughmans schreef ze het boek ‘Paradoxaal Coachen. Hoe je tegenstellingen tot kracht maakt in leven, werk en teams.’ Maar het blijft dus niet bij een boek, tijdens deze coronacrisis gaat ze in interactie. “Tijdens de virtuele koffies benoemen deelnemers de kanten van zichzelf waarmee ze in de knoop liggen en wisselen ze ervaringen uit met anderen”, zeggen ze.

“In deze verwarrende tijden staat alles op scherp: onze relaties, onze gezondheid, maar ook een hele resem aan gevoelens en verlangens die we vaak als heel tegenstrijdig ervaren. Mensen worden overstelpt met tips en adviezen, maar die vertellen niet hoe je ruimte schept voor wat -op het eerste zicht- onverzoenbaar lijkt”, zeggen Silvia Derom en Ivo Brughmans. “We wilden daar iets tegenover stellen: een gratis (en online) moment waarbij deelnemers in alle openheid kunnen uitwisselen over hun innerlijke tegenstellingen. We noemden het ‘Op de koffie met je tegenstellingen’.”

Meteen volgeboekt

Silvia Derom, een professioneel coach en trainer uit Aalst, schreef samen met filosoof Ivo Brughmans het boek ‘Paradoxaal coachen. Hoe je tegenstellingen tot kracht maakt in leven, werk en teams’. Aanvullend bij het boek organiseren ze online sessie. “We werden nogal overrompeld door de respons. Elke sessie die we sinds de start van de lockdown hebben georganiseerd, was binnen de dag volgeboekt. We werken nu met een gastenlijst en delen de methodiek en het format met iedereen die zelf zo’n gesprek wil hosten. Dat kunnen bijvoorbeeld coaches, therapeuten, leidinggevenden en leerkrachten zijn. We hopen dat op deze manier zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om deel te nemen aan een ‘Op de koffie met je tegenstellingen’”, aldus Silvia en Ivo.

“We lijken nu meer dan ooit te worstelen met verschillende, vaak bekvechtende ‘ikken’. In plaats van de strijd aan te gaan, kunnen we onze tegenstrijdige kanten ook gewoon ongegeneerd uiten. Dat is het doel van de gratis online ontmoetingen ‘Op de koffie met je tegenstellingen’. Tijdens de virtuele koffies benoemen deelnemers de kanten van zichzelf waarmee ze in de knoop liggen en wisselen ze ervaringen uit met anderen”, zegt Silvia over de inhoud van de sessies.

Op de koffie tijdens de lockdown

Het concept is een schot in de roos. “Sinds begin april vonden zes sessies plaats. Elke sessie was binnen de dag volgeboekt. De initiatiefnemers werken nu met een wachtlijst en nodigen andere professionals uit om zelf met het concept aan de slag te gaan. Het is hun bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken. ‘Op de koffie met je tegenstellingen’ gaat wekelijks online door. De sessie is gratis en duurt ongeveer twee uur. Er zijn telkens maximum acht deelnemers.”

Deelneemster Liesbeth ervaart dan weer veel druk door de verschillende rollen die ze opneemt en zij putte kracht uit de online sessie. “Ik ben mama van twee kinderen, zowel mijn man als ik hebben het drukker dan ooit met ons werk, én ik ben heel bezorgd over mijn vader die in een rusthuis zit. Het samenkomen van al deze verschillende rollen, in tijd én plaats, doet mijn verantwoordelijkheidsgevoel op hol slaan. Maar wat met de Liesbeth die gewoon even lekker niets wil ‘moeten’? In ‘op de koffie met je tegenstellingen’, vond ik een moment voor mezelf, en een plek waar ik dat verlangen om me terug te trekken kon uitspreken zonder me schuldig te hoeven voelen.”

Wil je deelnemen aan de online ontmoetingen? Zet je op de gastenlijst.

Ben je coach, leidinggevende, therapeut, leerkracht of HR professional? Ga zelf met het concept aan de slag. Het materiaal is gratis beschikbaar. Surf naar hier.