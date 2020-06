Viroloog Steven Van Gucht: “Hopen op een vaccin tegen carnaval is zinloos. Kijken naar de stoet zal kunnen, de feestjes achteraf zijn problematischer” Rutger Lievens

02 juni 2020

19u27 0 Aalst In februari kan de hele bevolking gevaccineerd zijn en dus zullen de Aalstenaars rekening moeten houden met het coronavirus bij de organisatie van hun volksfeest. Het zijn de woorden van viroloog Steven Van Gucht. “Februari is een risicomaand voor de verspreiding van virussen”, zegt hij.

In Aalst is er bezorgdheid over de organisatie van Aalst carnaval 2021. Moeten de carnavalsgroepen zich voorbereiden, of niet? Uit een poll blijkt dat carnavalisten het feestje niet zien zitten, als er geen vaccin is. van de meer dan 1.000 stemmen zegt 70% akkoord te zijn met de uitspraak: ‘Geen vaccin tegen de winter, dan geen carnaval’.

Steven Van Gucht voorspelt in een interview met TV Oost dat het coronavirus wel degelijk een rol zal spelen bij de organisatie van carnaval 2021. “Kijken naar de stoet, met mensen die genoeg afstand houden van mekaar, ik denk dat dat nog kan met weinig risico. De feestjes achteraf met het drinken en het zingen in de cafés en feestzalen, daarvan weten we dat het heel wat risico’s inhoudt. Dat zal lastig zijn”, zegt Steven Van Gucht.

Hopen op een vaccin tegen februari is sowieso zinloos zegt Van Gucht. “We weten nog altijd niet zeker of er een veilig en werkzaam vaccin zal zijn. Ik hoop en denk van wel, maar om dit op grote schaal te produceren en te verdelen, ik denk niet dat dat in februari al klaar zal zijn”, aldus Van Gucht.