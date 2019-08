Virginie van Gewoon Leven helpt jonge mensen met dementie Rutger Lievens

29 augustus 2019

14u11 0 Aalst Op 15 september is er in Erembodegem de opendeurdag van Gewoon Leven. Dat is organisatie van Virginie Van Mol die activiteiten aanbiedt aan jonge mensen met dementie en mantelzorgers. Mensen met jongdementie zijn jonger dan 65 jaar.

Gewoon Leven bestaat nu twee jaar en helpt ondertussen jonge mensen met dementie uit heel Vlaanderen. Kleinschalig, maar met het hart op de juiste plaats. Virginie combineert er twee passies mee: de liefde voor mensen én voor de natuur. Haar tuin is een waar paradijs vol bloemen en planten waar mensen met dementie tot rust kunnen komen. “Het zijn activiteiten voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorger. We zaaien bloemen in, zien ze groeien, maken boeketjes. Met wat we vinden in de tuin, maken we soep”, zegt ze. “Je ziet mensen opnieuw contact maken met mekaar door in de tuin bezig te zijn.”

Op 15 september is er van 14 tot 17 uur een opendeurdag bij Gewoon Leven in de Ninovesteenweg 149 in Erembodegem. Meer info op www.gewoonleven.be.