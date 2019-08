Villa Vilander zet de tuindeur open: drie maanden pop-up tuinfeest met speelbos voor de kinderen Rutger Lievens

13 augustus 2019

19u30 16 Aalst In de vroegere ingenieurswoning van de Electrabel-site in Aalst opent ‘Villa Vilander’. Pieter Phlips, Joachim Rummens en Aralt Spinnewyn serveren de komende drie maanden in de villa aan de Erembodgemstraat lekkere hapjes en drankjes in de gezellige tuin. Terwijl de ouders op adem komen, spelen de kinderen in het speelbos.

Meldert heeft zijn Hof Den Tuitelaar, Aalst vanaf morgennamiddag Villa Vilander. Het huis hoort bij de Electrabel-site en is de vroegere ingenieurswoning. Pieter Phlips, Aralt Spinnewyn en Joachim Rummens kwamen met de ontwikkelaar van de site tot een overeenkomst. “Deze pop-up wordt mogelijk gemaakt door ontwikkelaar Odebrecht. Zij zullen de Electrabel-site nieuw leven inblazen en omvormen tot een unieke woonomgeving tussen stad, water en park”, zegt Aralt. “Wij mogen hier drie maanden ons ding doen. Elke donderdag en vrijdag is er vanaf 18 uur een afterwork in Villa Vilander en op zondagochtend zijn we open vanaf 9 uur.”

Indianenkamp

Terwijl de mama’s en de papa’s tot rust komen in de tuin, duiken de kinderen het speelbos in. Een prachtige omheinde plek met natuurlijke speeltuigen. De kinderen worden in de watten gelegd door Herlinde Spinnewyn en Annelies De Vos van Just Kidding. Zij zullen regelmatig creatieve workshops organiseren.

“Met Just Kidding richten we ons op kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. We vullen elkaar goed aan: Annelies is als creajuf de creatieve, ik zorg als turnlerares voor de beweging”, zegt Herlinde. “Op de openingsdag zullen we een indianenkamp bouwen met de kinderen”, zegt Annelies. Met Just Kidding willen Annelies en Herlinde (klas)feestjes en creatieve workshops organiseren. In Villa Vilander of op een andere locatie op aanvraag.

Villa Vilander opent op woensdag 14 augustus om 14 uur. Meer info op de Instagram van Just Kidding of op de Facebookpagina van Villa Vilander