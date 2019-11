Vijftiger uit Aalst al drie dagen vermist na vertrek uit ziekenhuis Koen Baten

24 november 2019

16u10 0 Aalst De 52-jarige Mariusz Obratanski is vermist sinds donderdag 21 november 2019. De man uit Aalst verliet het ASZ ziekenhuis in de Merestraat in Aalst omstreeks 7.41 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Politie en parket verspreiden nu zijn opsporingsbericht

Mariusz is normaal gebouwd, heeft kort wit haar en blauwe ogen. Hij draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij waarschijnlijk een blauw/rood geruit hemd, een blauwe jeans en donkere schoenen. Dit zijn dezelfde kleren als op de opsporingsfoto.

Wie Mariusz gezien heeft of meer informatie heeft over de vijftiger kan contact opnemen met de politie via het nummer 0800.30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.