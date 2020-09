Vijftig erkende assistentiewoningen op Pier Kornel: op 13 september kijkdag Rutger Lievens

08 september 2020

13u44 0 Aalst In Aalst, op de site van de oude Tupperware-fabriek, biedt Zorgbedrijf Vlaanderen vijftig erkende assistentiewoningen aan. Op zondag 13 september vindt er een eerste kijkdag plaats van 13.30 tot 17 uur in Residentie Pier Kornel.

Om omwonenden en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met de nieuwbouwflats van Pier Kornel, organiseert Zorgbedrijf Vlaanderen op zondag 13 september een kijkdag op de site. Deelnemers kunnen een modelflat bezoeken en er zijn gegidste wandelingen in de omgeving. Alles wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de corona-richtlijnen.

Erkende assistentiewoningen

De assistentiewoningen in Residentie Pier Kornel zijn één voor één erkend, conform de strenge wettelijke normen die opgelegd worden door de overheid. Ze bieden een toegankelijke, drempelluwe omgeving met noodknoppen en met hulp binnen handbereik. In de erkende assistentiewoningen van Residentie Pier Kornel hebben senioren de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, in alle vrijheid.

“Flats met alle comfort”

“De flats hebben een lichte leefruimte, een ingerichte keuken, een badkamer met alle comfort, 1 of 2 slaapkamers en altijd een terras. Ze zijn rolstoeltoegankelijk en in de flat zijn er noodknoppen, waarmee de bewoners 24 op 24 hulp kunnen inroepen. Residentie Pier Kornel ligt aan een leefstraat bij een autoluw plein en heeft een gezellige ontmoetingsruimte en parkeerplaats voor de bewoners”, zegt Zorgbedrijf Vlaanderen.

Te huur en te koop

De huurprijzen van de nieuwbouwflats starten vanaf 923,80 euro per maand voor flats met één slaapkamer en terras en vanaf 1.069,50 euro per maand voor flats met twee slaapkamers en terras. Enkele flats zijn nog te koop via Matexi.

De wandeling start aan Pier Kornel, duurt ongeveer één uur en is gratis voor iedereen. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht: www.zorgbedrijfvlaanderen.be/kijkdag-pier-kornel of 03 431 31 32.