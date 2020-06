Vijftien stadswoningen en vijftig appartementen rondom een collectieve binnentuin op Pier Kornel Rutger Lievens

04 juni 2020

15u49 2 Aalst Ontwikkelaars Matexi en Revive zijn gestart met de constructie van het gebouw De Weverij op de Pier Kornel-site in Aalst. Het wordt een gemengd bouwblok bestaande uit vijftien stadswoningen en vijftig appartementen, rondom een collectieve binnentuin. Op zondag 7 juni is er een kijkdag.

Pier Kornel is de nieuwe woonwijk die wordt gebouwd op de plek waar vroeger de Tupperware-fabriek stond. Caroline Verdoodt, schepen van Ruimtelijke ordening, is tevreden met de ontwikkeling. “Vier hectare industrieterrein worden omgevormd naar een buurt met woningen, assistentiewoningen, appartementen, nuttige buurtvoorzieningen en het nodige groen. Ontwikkelaars Matexi en Revive doen ons stilletjesaan vergeten dat de nieuwe buurt Pier Kornel vroeger de plek was waar Tupperware zijn bekende plastic potjes produceerde. Pier Kornel past perfect in de visie van De Kaaien: verlaten terreinen krijgen een nieuwe impuls en worden aantrekkelijke plekken om te wonen en te leven, mét respect voor het aanwezig industriële erfgoed. Zo blijven de gekende sheddaken op de site behouden en worden ze geïntegreerd in de buurt”, zegt de schepen.

“Het startschot voor de bouw van ‘De Weverij’ is vandaag gegeven,” zegt Florence Leroy, Project Developer bij Matexi. “De Weverij is een plaats waar we het onderste uit de kan halen om het voor alle bewoners een thuis te maken. Zo bouwen we de woningen en appartementen rond een grote collectieve tuin die voor een oase van rust zorgt. Deze collectieve tuin vormt het verlengde van de private tuin of het terras dat zich aan de woning bevindt en is een uniek concept.”

In een latere fase wordt er ook gebouwd in de zone aan de kant van de Dender. Daar zal ook plaats zijn voor hoogbouw van zestig meter hoog.

De kijkdag vindt plaats op zondag 7 juni. Matexi garandeert een veilige ontmoeting via een vrijblijvend bezoek op afspraak. Maak een afspraak op www.pierkornel.be.