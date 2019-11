Vijftien maanden in cel na drugsdeal op parking supermarkt Nele Dooms

28 november 2019

17u09 1 Aalst De Dendermondse rechtbank stuurt twee drugsdealer naar de gevangenis. Robby Y. uit Aalst en Sef E., zonder gekend adres, zijn allebei veroordeeld tot vijftien maanden effectieve celstraf. Ze liepen tegen de lamp in februari 2019.

Robby Y. werd toen betrapt bij een drugsdeal op de parking van de Aldi in Aalst. Hij verkocht heroïne en vertelde de speurders dat hij dat deed in opdracht van Sef E. Robby Y. daagde zelf niet op tijdens zijn proces om zich hiervoor te verantwoorden. Sef E. was er wel, maar die ontkende dat Y. voor hem werkte. “Hij was gewoon een klant van mij”, beweerde hij. “Ik besef dat ik een drugsprobleem heb en ik heb een grote fout gemaakt. Maar ik ben misschien wel dankbaar dat ik opgepakt ben. Anders was ik misschien al dood geweest door mijn verslaving.”

Het duo zou in een paar maanden tijd minstens twee kilogram heroïne hebben verkocht. Daar verdienden ze respectievelijk 4.000 en 6.000 euro mee. Dat bedrag werd door de rechtbank verbeurd verklaard. Y. kreeg ook een boete van 8.000 euro. E. kreeg dezelfde boete, maar voor 7.200 euro daarvan werd uitstel verleend.