Vijftien bestuurders onder invloed tijdens alcohol- en drugscontrole Koen Baten

27 mei 2019

13u02 6 Aalst De lokale politie van Aalst heeft op verkiezingszondag een controle gehouden in en rond het centrum van Aalst. De controle gebeurde op vijf verschillende locaties. Hier werden 609 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. Bij 41 bestuurders moest er verdere controle worden gedaan, uiteindelijk bleken vijftien bestuurders onder invloed te sturen.

Van de overtreders kregen acht automobilisten een rijverbod van drie uur en 179 euro boete. Zes bestuurders kregen een rijverbod van zes uur en moeten een boete tussen 200 en 2.000 euro betalen. Ze zullen zich ook moeten verantwoorden voor de politierechter.

De politie heeft ook enkele drugstesten afgenomen in het verkeer. Twee personen legden een negatieve test af. Een bestuurder mocht zijn rijbewijs meteen vijftien dagen inleveren. Bij een persoon werd er ook nog een lading cannabis aangetroffen in het voertuig en een wapen aangetroffen in vrije verkoop. De automobilist kreeg twee pv’s opgesteld.

Verder kon de politie ook nog enkele andere overtredingen vaststellen. Een bestuurder moest een onmiddellijke inning van 116 euro betalen omdat een minderjarige bestuurder zijn gordel niet droeg. Een motorrijder zal zich iets mogen verwachten omdat zijn passagier geen aangepaste kledij droeg. Een bestuurder kreeg een boete van 173 euro voor het negeren van een verbodsbord.

Tot slot werden ook nog drie voertuigen voorzien van een wielklem. Twee omdat er vermoeden was van geen verzekering en een omdat de bestuurder op dat moment geen drager was van een geldig rijbewijs.